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PAÜ 40 üniversiteden biri oldu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu (TYÇ) sahibi olan ve Türkiye’deki bu logoya sahip 40 üniversiteden biri olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Ankara’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde yer aldı.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu (TYÇ) sahibi olan ve Türkiye'deki bu logoya sahip 40 üniversiteden biri olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Ankara'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde yer aldı.



Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu (TYÇ) sahibi olan ve Türkiye'deki bu logoya sahip 40 üniversiteden biri olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde yer aldı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt ile birlikte katıldığı tanıtım toplantısında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından AYÇ-UKN Projesi (2021-2023) çerçevesinde TYÇ Logosunun kullanımına ilişkin bilgilendirme, teşvik ve görev alan kurumlar arasındaki iş birliğini sağlamak ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.



Tanıtım programında ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde yer alan yükseköğretim yeterliliklerinden sorumlu üniversitelere anı plaketi takdimi yapıldı. Türkiye'deki TYÇ Logo hakkına sahip 40 üniversiteden biri olan Pamukkale Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan plaketini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik takdim etti.

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