PAÜ Acıpayam'da ‘deprem konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) düzenlediği “Tüm Konularıyla Deprem” adlı konferansa PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Ali Aydın konuk edildi.

Acıpayam MYO konferans salonunda gerçekleşen konferansa Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulisi Şevkan, Acıpayam MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Turgut, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Naci Avşar, Acıpayam MYO akademik ve idari personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Aydın, deprem gerçeğine bilimsel bir pencereden bakılması gerektiğini ifade ederek, depremi tarihi ile ele aldı. Aydın, ‘depremin büyüklüğü ve şiddeti nedir, bunlar nasıl ölçülür, fay düzlemi çözülümü nedir, deprem çözümü nedir, deprem erken uyarı sistemleri nelerdir, ülkemizin sismik aktivitesi nasıldır?' sorularına cevap verdi. Ülkemizde ve Denizli'de yaşanan depremlerin tarihi, hangi fay kırıklarının hangi bölgelerden geçtiği, Acıpayam'da yaşanan depremin niteliği ve büyüklüğü, alınacak önlemler, zemin etkisinin önemi, içinde bulunduğumuz bölgenin deprem riski gibi konuları şemalar ve grafiklerle anlattı. Konferans, soru-cevap bölümünün ardından çiçek takdimi ile son buldu.