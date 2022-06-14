PAÜ, ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı

Dr. Erol Özvar ile birliğe üye üniversitelerin Rektörleri ve idarecilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının genel değerlendirme toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, olaylara istişare ile yaklaşmanın ve üniversitelerin faydaları uygulamalarını birbirlerine aktarmasının önemine dikkat çekti.

ADIM Üniversiteleri Birliği Rektörler ve İdari Grup Toplantısı, 19 üniversiteden 16'sının katılımıyla Kütahya ev sahipliğinde yapıldı. Dönem toplantısına Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ev sahipliği yaparken, iki gün boyunca devam eden toplantılar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla; rektörler, genel sekreterler ve idari birim yöneticileri nezdinde gerçekleştirildi.

“Öğretim elemanlarımızın yaşadıkları şehirlere fevkalade önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum”

İlk gün açılış töreni ile başlayan toplantıya Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Genel Sekreter Yardımcıları; Bilal Bozoğlu ve Emine Yıkılmaz ile idari birimlerden yetkililer katıldı. Toplantıda konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2001 yılında 4 üniversiteyle kurulan ADIM Üniversiteleri Birliği'nin bugün 19 üniversiteyle eğitim-öğretim, Ar-Ge, teknik hizmetler ve sosyal- kültürel hizmetler alanlarında üniversiteler arası iş birliğini geliştirdiğini ve ortak girişimlerde bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Erol Özvar, “Kampüsün içinde değil ama şehrin içinde yaşamak suretiyle öğretim elemanlarımızın yaşadıkları şehirlere fevkalade önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Siz değerli yöneticilerden, rektör arkadaşlarımdan beklediğim önemli hususlardan biri de bünyenizdeki öğretim elemanlarının sadece laboratuvarlarda, sadece dersliklerde, sadece ofislerde çalışmalarını sağlamak değil, en az bunun kadar içinde yaşadıkları şehirle temas ettirecek mutlaka vesileler meydana getirmeniz, etkinlikler, toplantılar tertip etmeniz, bölgenin insanlarıyla, hocalarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getirerek şehrin gelişmesine katkı sağlamanızdır. Hocalar, tabiri caizse fildişi kulelerinde yaşayan insanlar değildir. Eski geleneklerde olduğu gibi öğretim elemanları, bilim insanları, insanlarla temas ederek, sosyalleşerek, ürettiği bilgiyi ve tecrübeyi çevresine mutlaka aktarmak ve onlarla etkileşim içine girmek zorundadır” dedi.

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerden sahip olmalarını bekledikleri en önemli misyonların başında, bulundukları şehirlerin iktisadi gelişmelerine ve sınai kalkınmalarına, ellerindeki bilgi birikimi, beşeri sermayeleri ve akademik kadrolarıyla destek vermelerinin geldiğini sözlerine ekledi.

Açılış törenin ardından program, rektörler, genel sekreterler, basın müşavirlikleri, kalite koordinatörlükleri, öğrenci işleri daire başkanlıkları, personel daire başkanlıkları, hukuk müşavirlikleri, kütüphane daire başkanlıkları ve bilgi işlem daire başkanlıkları arasında gerçekleştirilen toplantılar ile devam etti. Toplantının ikinci gününde ise gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında tüm idari birimlerin sunumları ile alınan yeni kararlar tüm katılımcılar ile paylaşıldı.

“Üniversitemizde tüm işlerimizi istişare yönetimini kullanarak yapmaya gayret ediyoruz”

ADIM Üniversiteleri Birliği Rektörler ve İdari Grup Toplantısı kapanış oturumuna katılan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, genel değerlendirme toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında bilgiyi paylaşmanın ve sorunların çözümünde fikir almanın önemine değinirken, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Rektörler olarak bizler, daha çok üniversitelerin misyon ve vizyonu ile ilgili çalışmalar yapıyor, üniversitelerimizi çok daha iyi noktalara taşımak adına çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Ancak, bir şeyin kuralına, yönetmeliğine ya da kanununa göre işleyişi noktasında diğer üniversiteler ile ortak bir akıl yürütmek son derece önemlidir. Bizler, Üniversitemizde de tüm işlerimizi istişare yönetimini kullanarak yapmaya gayret ediyoruz. Bu tür toplantılarda ortak kararlar almak, üniversitelerin faydalı uygulamalarını birbirlerine aktarması, birlikten güç doğar prensibi uyarınca son derece önem arz etmektedir. Bu toplantıların, idareciler nezdinde yapılıyor olması üniversitelerimiz için çok büyük bir avantaj. Çünkü idari yöneticilerimiz karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Rektörlük görevini sürdürdüğüm sürece inşallah bu toplantılara katılmak nasip olur. YÖK Başkanımız ile de verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisi tüm üniversitelere gitmeye gayret gösteriyor. Çok iyi bir başkanımızın olduğunu bu toplantılarda bir kez daha anlamış oldum. Olaylara çözümcül yaklaştığına bizzat şahit oldum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”