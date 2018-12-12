PAÜ başarılı anaokullarını ağırlıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, okul öncesi eğitimde Denizli'de başarılı çalışmalara imza atan okul yönetici ve öğretmenleri, öğrencilerle buluşturuluyor.

Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonunda düzenlenen seminere Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Can, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Vural, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asiye İvrendi, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı. Uluslararası, ulusal ve okul bünyesinde birçok başarılı proje yürüten Acıpayam Anaokulu'nun ele alındığı seminerde, Anaokulu Müdürü Raziye İkbal Aksakallı, Müdür Yardımcısı Özlem Yıldıran Yıldız ve Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Nur Özkan konuşmacı olarak yer aldı. Acıpayam Anaokulu'nun elde ettiği başarıların anlatıldığı seminerde, anaokulunda ekip ruhunun oluşturulması ve okul-aile-toplum işbirliğinin önemi öğrencilere aktarıldı.

PAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asiye İvrendi, ülkeye ve Denizli'ye örnek olan okulların yöneticilerini belirli zamanlarda öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencileri öğretmenlik mesleğine hazırlamak için etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. İvrendi, “İlimizde önemli projelere imza atan okullarımızı belirli periyotlarda fakültemizde konuk ediyoruz. Bu etkinlikleri düzenleyen Doç. Dr. Fatma Nilgün Cevher Kalburan hocamız başta olmak üzere bölüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu hafta ise, birçok alanda başarılar elde eden Acıpayam Anaokulu yönetici ve öğretmenlerini ağırladık. Öğrencilerimizin ilgi gösterdiği etkinlikler tüm hızıyla devam edecek” dedi.