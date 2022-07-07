PAÜ bir ilke daha imza attı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, ‘Tıpta Uzmanlık Denemesi'ni tüm öğrencilerine katılımı açık tutarak gerçekleştirdi.

Tıpta Uzmanlık Denemesi, 6 Temmuz 2022 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk kez gerçekleştirildi. Tıpta Uzmanlık Deneme Sınavı (TUDS) Kurulu Başkanı ve PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, deneme sınavına dair yaptığı açıklamada, hemen her branştan öğretim üyelerinden oluşan 30 kişilik kadronun dikkatlice oluşturdukları sorulardan oluşan deneme sınavını gerçekleştirdiklerini ve bu sınavın öğrencilerimizin kendilerini sınamaları için önemli bir merhale olduğunu kaydetti.

PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay da, yaptığı açıklamada, “gelenekselleştirilmesi ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) gibi yılda 2 kez yapılması planlanan deneme sınavlarına önümüzdeki dönemlerde ülkemizin tüm Tıp Fakültesi öğrenci ve mezunlarından başvuru alınması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

“PAÜ, TUS Deneme Sınavı'nda Türkiye'de ikinci merkez olmuştur”

Sınav öncesinde ve sınav sırasında Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da incelemelerde bulunarak, bu tip sınavların öğrencilerimize ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Rektör Kutluhan, “Pamukkale Üniversitesi olarak yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu deneme sınavı hem ilimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sınavlarla Tıp Fakültesi öğrencilerimiz kendilerini daha iyi tahlil edecekler ve uzmanlıkları hususunda daha isabetli bir noktaya varacaklardır” diye konuştu.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ayrıca şunları kaydetti:

“Öncelikle bu sınavın hazırlanmasında büyük emekleri olan başta Rektör Yardımcım Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve Tıp Fakültesi Dekanım Prof. Dr. Melek Küçükatay olmak üzere hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan, Tıpta Uzmanlık Sınavı Hazırlık Kurulu'nca hazırlanan TUS Deneme Sınavımızın en önemli özelliklerinden biri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılmış olan TUS Deneme Sınavının ardından ülkemizdeki ikinci deneme sınavı olmasıdır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öncelikli eğitim sistemi olan probleme dayalı öğrenme (PDÖ) ile bağıntılı olarak sorun çözme becerisi üst düzeyde, problemlere çok yönlü bakış açısıyla çözüm odaklı yaklaşabilen, sağlık alanının her aşamasında çalışabilen iyi hekimler yetiştirmek amaçlanmaktadır. TUS'a girerek uzman hekim olmak Tıp Fakültesi mezunlarının öncelikli kariyer planları arasında yer almaktadır. Yapılacak olan deneme sınavı ile hem Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve mezunlarının, hem de diğer üniversitelerde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencilerinin TUS sınavı için deneyim kazanmaları, sınava daha profesyonel bir şekilde hazırlanmaları ve böylece kariyer planlamalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.”