PAÜ Çocuk Korosu uluslar arası festivalde 3. oldu

Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'ne bu yıl Türkiye'den kabul edilen tek üniversite Pamukkale Üniversitesi oldu.

Çanakkale'de bu yıl 5. si düzenlen Çanakkale Uluslararası Koro Festivali 2-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale Türkiye'den kabul edilen tek üniversite olan Pamukkale Üniversitesini Türk Halk Müziği Korosu ve Pamukkale Üniversitesi Çoksesli Korosu olmak üzere iki koro ile temsil etti.

Şefliğini Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Önder Sarıçiftçi'nin yaptığı Pamukkale Üniversitesi Çoksesli Korosu ve şefliğini aynı anabilim dalında görev yapan Öğr. Gör. Şenkibar'ın yaptığı PAÜ Halk Müziği Korosu gerçekleştirdiği konserlerle büyük beğeni topladı. Sahne performansları TRT tarafından kayda alınan koroların şefleri festival katılımcıları tarafından büyük ilgi görerek, olumlu eleştiriler aldı.

Yarışma kategorisine katılan Pamukkale Üniversitesi Çoksesli Korosu, Türkiye'den başka hiç bir koronun dereceye giremediği yarışmada üçüncülük elde ederek büyük bir başarı elde etti. Dr. Öğr. Üyesi Sarıçiftçi, ödül töreni sonrasında yaptığı konuşmada kendilerini her zaman destekleyen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere PAÜ Yönetimine, SKS Dairesi Başkanlığına, Eğitim Fakültesi Dekanlığına, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığına, Müzik Eğitimi ABD Başkanlığına ve öğrencilerine teşekkür etti. Sarıçiftçi, gerçekleştirdiği konseri ve aldığı ödülü 19 Mayıs 2019 da kaybettiği Koro Hocası Prof. Dr. Yücel Elmas'a armağan ettiğini belirtti.