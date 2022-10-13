PAÜ Coğrafya Bölümü öğrencileri Çivril'de arazi çalışması gerçekleştirdi

Çivril Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümünün birlikte düzenlediği programa katılan öğrenciler, Çivril'de arazi çalışması gerçekleştirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi. Çivril Belediyesi ile PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen teknik gezi programına katılan öğrenciler, ‘Çivril yöresinde yerleşme, nüfus ve tarımsal faaliyetler' konulu saha çalışması yaptı. İlçenin tarihi ve doğal güzellerini yakından görme fırsatı sunan arazi çalışmasına 60 öğrenci katıldı.

Çivril ilçesinde gerçekleştirilen saha çalışmasında öğrencilerin ilk durağı, çağlar arası kırk kültür tabakasının tespit edildiği Beyce Sultan Yerleşkesi oldu. Devamında öğrenciler, yenileme çalışmaları tamamlanarak, sosyal yaşam alanı olarak kullanılan tren garı hakkında bilgi edindi. Ardından dinlerin harman olduğu 13. yy beylikler devri mimarisi, bünyesindeki devşirme malzemeler ile iki kültürü yansıtan Dedeköy Cami ve türbesini gezdi. Daha sonra elma bahçesini ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. Son olarak da yeşilin ve mavinin buluştuğu şuanda çalışmaların devam ettiği Işıklı Akgöz Su Pınarını gezerek, birçok balık türüne ve kuş türüne ev sahipliği yapan Işıklı Gölü'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlileri Doç. Dr. İbrahim Gökburun, Doç. Dr. İbrahim Balık, Dr. Rauf Belge, Beyce Sultan Yerleşkesinde rehberlik yapan Muhip Çarkı eşliğinde hareket eden öğrenciler, birçok uygarlıklara ev sahipliği yapan tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Çivril'i görme imkanı sağlayan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'a teşekkür ederek, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.