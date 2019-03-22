PAÜ DAK Acıpayam'da

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından 112 ve AFAD'dan gelen talep doğrultusunda PAÜ Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (DAK) gönüllülerinden oluşan bir ekip görevlendirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) DAK, ihtiyaçlar doğrultusunda 3 kişilik ikinci ekip ve gece saatlerinde 7 kişilik üçüncü ekibi çıkartarak bölgeye destek vererek gece boyu süren çalışmalarda destek çalışmalarını sürdürdü. AFAD, Kızılay, 112, İtfaiye, Kolluk Kuvvetleri ve diğer STK gönülleri ile çadır kurulumu ve taşınması, erzak dağıtımı ve olay yerinde güvenli noktaya ulaşmaları, enkaz kontrolü gibi birçok konuda görev alan PAÜ DAK, oluşabilecek her türlü acil duruma karşı bölgede hazır bulunuyor.