İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PAÜ DAK Acıpayam'da

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından 112 ve AFAD’dan gelen talep doğrultusunda PAÜ Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (DAK) gönüllülerinden oluşan bir ekip görevlendirildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından 112 ve AFAD'dan gelen talep doğrultusunda PAÜ Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (DAK) gönüllülerinden oluşan bir ekip görevlendirildi.


Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) DAK, ihtiyaçlar doğrultusunda 3 kişilik ikinci ekip ve gece saatlerinde 7 kişilik üçüncü ekibi çıkartarak bölgeye destek vererek gece boyu süren çalışmalarda destek çalışmalarını sürdürdü. AFAD, Kızılay, 112, İtfaiye, Kolluk Kuvvetleri ve diğer STK gönülleri ile çadır kurulumu ve taşınması, erzak dağıtımı ve olay yerinde güvenli noktaya ulaşmaları, enkaz kontrolü gibi birçok konuda görev alan PAÜ DAK, oluşabilecek her türlü acil duruma karşı bölgede hazır bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.