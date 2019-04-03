PAÜ DAK kan bağışı için seferber oldu

Pamukkale Üniversitesi Dağ Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu (PAÜ DAK) kan ve kök hücre bağışının önemi ve sürekliliğini arttırmak adına düzenlediği ‘Kurtarmak Senin Kanında Var' adlı projeyi hayata geçirdi.

PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı PAÜ DAK, gerçekleştirdiği ‘Kurtarmak Senin Kanında Var' projesi kapsamında kan ve kök hücre bağışladı. Düzenlemiş oldukları bağış projesi hakkında açıklama yapan Topluluk Başkanı Fatih Burak Kahraman, ‘‘Her anlamda hayat kurtarmanın farkında olan PAÜ Dağ Arama ve Kurtarma Topluluğu olarak bu proje ile kan ve kök hücre bağışının önemi ve sürekliliğini arttırmak adına bir farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi.