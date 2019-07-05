PAÜ Denizli'nin çerezlik ay çekirdeğinin geleceği için harekete geçti

Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeği üretim merkezi olan Denizli'de son yıllarda çerezlik ay çekirdeğinin kalitesinin ve veriminin azalması ve bunun da üretimi olumsuz etkilemesi üzerine Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) harekete geçti. Bu doğrultuda PAÜ Çal Meslek Yüksekokuluna ait 400 dönümlük arazi, geliştirilen proje çerçevesinde ortaklarına kapılarını açacak.

PAÜ, ‘Çerezlik Ayçiçeği Beyaz ve Kırkağaç Köy Popülasyonlarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi'ne öncülük yapacak. PAÜ, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün imzaladığı protokol ile proje hayata geçirildi. PAÜ ev sahipliğinde Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Erdinç Duru, Tarım ve Orman İl Müdür V. Yılmaz Erkaya, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan Tülek, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Şahin katıldı.

Yerli tohumların kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasının amaçlandığı proje kapsamında hem piyasanın ihtiyacı olan hem de kalitesi ve verimi yüksek çerezlik ayçiçeği yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda PAÜ Çal Meslek Yüksekokuluna ait 400 dönümlük arazi proje ortaklarına kapılarını açacak.

“İlk etapta Tavas ilçemizde hibrit tohumları deneme üretimlerimiz başladı”

Protokol imza töreninin ardından projenin detayları hakkında bilgi veren Denizli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Şahin, Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeği üretim merkezi olan Denizli'de son yıllarda çerezlik ay çekirdeğinin kalitesinin ve veriminin azaldığını ve bunun da üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti. Şahin, “Diğer taraftan tüketicinin siyah ay çekirdeğini tercih etmesi gibi bir durum da söz konusu olunca çerezlik ay çekirdeği temini ithalat yoluyla karşılanmaya başlandı. Özellikle Çin'den ithal edilen siyah ay çekirdeği piyasada yerli çeşitlerin önüne geçti. Bu olumsuzluklara karşın ilk adımı atmış bulunuyoruz. İlk etapta Tavas ilçemizde hibrit tohumları deneme üretimlerimiz başladı. Bu üretimlerde gerek üretim tekniklerinin geliştirilmesi, gerekse hibrit tohum çeşitlerinin bölgeye uyum sağlaması amacıyla deneme üretimleri yapmaktayız. Bu deneme üretimlerine hızlıca başladığımız için önümüzdeki yıllarda Çal ilçemizdeki meslek yüksekokulumuzu bu konu üzerinde yetkili ve iş yapabilir hale getirebilmek adına Trakya Tarımsal Araştırma Enstitümüzile beraber projemizi yürütmeyi amaçladık. Diğer yandan PAÜ'ye ait 400 dönümlük arazi üzerinde siyah ay çekirdeği ile yerli tohumlarımızın üretimini gerçekleştirmek ve bunu da yerli üreticilerimize dağıtmayı hedefledik. Ümit ediyorum ki bunu ekim ayında yapacağımız hasatlarda gerçekleştirebileceğiz” dedi.

“Başarılı işler yapacağımıza inancım tam”

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise şunları söyledi:

“Bugün burada imzalamış olduğumuz protokolü üniversitemiz, Denizli Ticaret Borsası ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma üniversite, sanayi, toplum bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birisi olacak. Başarılı işler yapacağımıza inancım tam. Başta Denizli Ticaret Borsası Başkanı Sayın İbrahim Tefenlili olmak üzere tüm proje ortaklarımıza ve Çal Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er'e teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

“Öncelik bölgedeki mevcut popülasyonun iyileştirilmesi”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan Tülek ise Denizli yöresinin çerezlik ay çekirdeği üretiminde ülke ekonomisine önemli katma değer sağladığını ifade etti. Projeyle amaçlanan iki konunun olduğunu aktaran Tülek, “Öncelikli olarak bölgedeki mevcut popülasyonun iyileştirilmesini ve hibrit çerezlik ay çekirdeği tohum üretiminde başarı yakalanmasını istiyoruz. Gerek şuana kadar tescil edilen hibrit çerezlik ay çekirdekleri ve gerekse ileri kademedeki bazı hatlar bu proje kapsamında geliştirilip başta Denizli olmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde de tedarik edilecek. Başta Sayın Rektörüme, burada bulunan sayın başkanlarıma böyle bir birlikteliğin sağlanması adına teşekkür ediyorum. Ön çalışmalarımızı başlattık. Güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Projenin karar verme sürecinden bu yana yapılan hazırlıklardan bahsedildikten sonra tarımın önemine vurgu yapan heyet, imza töreninin ardından Rektör Bağ başta olmak üzere PAÜ Çal Meslek Yüksekokuluna ait 400 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.