İhlas Haber Ajansı

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PAÜ, depremzedeler için psikososyal destek eğitimlerine başladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Psikiyatri Hastanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda depremzedelere psikososyal destek verecek olan ruh sağlığı çalışanları için eğitim programına başladı.



Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan eğitimlerin ilki Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu tarafından gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman İsmail Özdel ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Bici'nin katılımıyla yapılan ilk eğitimde; danışmanlık hizmetinin sürekliliğinin sağlanması kararlaştırıldı. Eğitimlere Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalındaki tüm öğretim üyelerinin katılacağı bildirildi.



Bu hafta içinde de devam edecek eğitimlerde, ruh sağlığı çalışanlarının psikolojik ilk yardımı nasıl verecekleri, nelere dikkat edecekleri ve kendilerinin yaşayabilecekleri ihtimal durumlar ile bu durumlarda ne yapacakları gibi konular ele alınacak olup ayrıca alanda çalışan ruh sağlığı çalışanlarının tükenmişlik gibi yaşayabilecekleri diğer sorunlara da danışmanlık hizmeti verileceği açıklandı.

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