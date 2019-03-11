PAÜ doktora öğrencisinin tezi birincilik ödülü aldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı'nda Fatma Uğuz Selçuk tarafından yürütülen doktora tezi, “Bir Fikrim Var” yarışmasında birincilik ödülü aldı.

PAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında yürütülen, danışmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (FTRYO) Müdürü Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan'ın yapmış olduğu Fatma Uğuz Selçuk'un “Kas-iskelet Sistemi Sağlığı İçin Akıllı Telefon Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi” başlıklı doktora tezi İstanbul'da gerçekleşen Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi bünyesinde yapılan ‘Bir Fikrim Var' yarışmasında birincilik ödülü aldı.