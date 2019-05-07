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PAÜ erkek karate takımı Türkiye 3.'sü oldu

Hatay’da 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası’na katılan Pamukkale Üniversitesi Erkek Karate Takımı, Türkiye 3.

Hatay'da 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Pamukkale Üniversitesi Erkek Karate Takımı, Türkiye 3.'sü oldu.


Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası'na Erdoğan Balık antrenörlüğünde 4 kadın 8 erkek sporcu ile katılan Pamukkale Üniversitesi(PAÜ), 3 gün süren müsabakalar sonucunda Erkekler Ferdi Kata Dalı'nda Mehmet Batuhan Özdemir Türkiye 3.'sü olurken, aynı dalda Mehmet Batuhan Özdemir, Oğuzhan Deveci ve İslam Güngör'den oluşan PAÜ Erkekler Karate Takımı da Türkiye 3.'sü oldu.


Müsabakaları değerlendiren Kıdemli Baş Antrenör Erdoğan Balık, “Müsabakalara hazırlık döneminde yaptığımız çalışmalarda koyduğumuz şampiyonluk hedefine ulaşamadık ama yine de 34 üniversitenin yarıştığı bir kulvarda Türkiye 3.'lüğü bizi mutlu etti. Ayrıca, bize hiçbir zaman desteklerini eksik etmeyen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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