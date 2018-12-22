PAÜ gerçek saç ile kaplanma sentetik saç üretecek

Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ‘gerçek saç ile kaplanma sentetik saç üretimi' ile dünyada bir ilkin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje üyelerinden Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Donat, Türkiye'de bu alanda yapılan ticaretin yüklü miktarlarda döviz kaybına neden olduğunu belirterek, “Yapılan çalışma ile kişinin kafa ve saç yapısı ile özelliklerine göre özel saç tasarlanabilecek” dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Donat ve ekibi yaptığı gerçek saçla kaplı sentetik saç çalışması ile Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza atıyor. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Donat ve ekibi Gıda Mühendisi H. Pınar Koralay, Saç Tasarım Uzmanı Anıl Gökçay, Elektrik Teknikeri Ramazan Akköse ve PAÜ Kimya Mühendisliği Öğrencisi Elif Ünal ile birlikte gerçek saç ile kaplı antibakteriyel, antialerjik sentetik saç üzerine çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de sentetik saç üretimi olmadığına ve bu protez saç üretiminin oldukça geniş bir piyasası olduğuna vurgulayan Donat, Türkiye'de ve dünyada bu alanda yapılan ticaretin ülkemizden de yüklü miktarlarda döviz kaybına neden olduğunu belirtti. Çin'in sentetik saç üretiminde büyük rakamlarla ihracat yaptığına değinen Donat, yapılan çalışma ile kişinin kafa ve saç yapısı ile özelliklerine (parlak/mat/ince/kalın telli) özel saç tasarlanabileceğinin altını çizdi. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olacağını söyleyen Donat, özellikle kemoterapi tedavisi gören hastaların ileri yaşlarda yaşanan saç dökülmesi problemi yaşayan insanların doğal saç ile kaplı sentetik saçı peruk, postiş, mikro kaynak gibi çeşitli şekillerde kullanılabileceğini ifade etti.

“Türk saçı dünya standartlarına göre en kaliteli saçlardan biri”

Doğal saçla kaplı sentetik saç çalışması ile ilgili Türkiye'de ve dünyada literatürde herhangi çalışma olmadığını dile getiren Donat, dünyada bu çalışmaya benzer iki çalışmanın patenti olduğunu fakat bu patentli çalışmaların üretimi olmadığının da aktardı. Türk saçının dünya standartlarına göre en kaliteli saçlardan biri olduğuna değinen Donat, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan saçlar ile kaplama yapıp protez saçın hem doğala en yakın hem de kaliteli saç üreterek ülke içi ticarette ve yurt dışına yapılacak ihracatta ülkeye büyük fayda sağlayacağını söyledi.

“240 derecelik ısıya kadar dayanıklı olduğu sonucuna vardık”

Proje ekibinden H. Pınar Koralay ise konuyla ilgili son olarak şunları söyledi:

“Doğala yakın saç üretmek için çalışmalar yapıyoruz. Topladığımız doğal saçları hidrolizetme yöntemi kullanarak saçtan ince, sentetik (naylon 6.6, polyester, polamid) ve doğal (ipek, pamuk, bambu vb.) gibi maddelerden oluşan iplikleri hidroliz edilmiş doğal saç ile kaplıyoruz. Bugüne kadar yapılan deneme çalışmaları başarılı oldu. Yaptığımız testler ile çalışmalarını sürdüğümüz doğal saç ile kaplı sentetik saçların 240 derecelik ısıya kadar dayanıklı olduğu sonucuna vardık. Normalde piyasadaki sentetik saçlar boyanamıyor, perma gibi işlemler görmüyor ve yüksek ısıyla şekil verilemiyor. Şimdi bu çalışmaları kimyasallarla (saç boyası, saç spreyi gibi) tepkime vermeyecek, antibakteriyel ve antialerjik olarak gerçek saçla kaplı protez saç üzerinde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz”