DENİZLİ (İHA) – Ankara'da düzenlenen Bahar Şenlikleri'nde performanslarını sergileyen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Halk Oyunları Topluluğu, izleyenlerden tam not aldı.

Katıldıkları ulusal ve uluslararası festivallerde, performansları ile izleyenleri kendilerine hayran bırakan Öğr. Gör. Ramazan Teğiz'in akademik danışmanlığını yürüttüğü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Halk Oyunları Topluluğu, PAÜ Bahar Şenlikleri'nde sergiledikleri performanslarının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden (AYBÜ) teklif aldı. Topluluk, AYBÜ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde yaklaşık bir saat süren bir gösteri sergiledi. Şenliklerin ikinci gününde sahne alan PAÜ Halk Oyunları Topluluğu üyelerinin; Ankara Seymen, Ege Zeybeği, Karadeniz Horunu, Teke Yöresi ve Aşuk ile Maşuk gösterileri, şenliğe katılan konuklardan büyük beğeni aldı.

“Üniversiteler arası iş birliği topyekûn gelişimin altın anahtarıdır”

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Bilindiği üzere, Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak bizler, ilimizin tüm kurumları, meslek odaları ve sanayisi ile bir bütün olarak hareket etmeye son derece önem veriyoruz. Henüz yakın bir zamanda gerçekleştirdiğimiz PAÜ Bahar Şenliklerimiz, bu anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesi idi. Üniversitemiz; Valiliğimiz, Büyükşehir ve Pamukkale Belediyelerimiz, ilgili idari birimlerimiz, stantları ile bizleri yalnız bırakmayan firmalarımız ve öğrenci topluluklarımızın iş birliğinde, eğlenceli ve dolu dolu bir şenlik yaşadı. Bu vesile ile kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemiz, diğer üniversiteler ile gerçekleştirdiği iş birliklerini yalnız bilimsel anlamda sınırlı bırakmayıp, bilimin yanında kültür, sanat, spor ve diğer alanlara da taşıyıp, bu birlikteliğin ve kurulan bağların kuvvetlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hiç şüphe yoktur ki karşılıklı olarak tüm üniversitelerin bilimin yanında diğer tüm alanlarda birbirlerinden öğreneceği şeyler vardır ve bu düşünce topyekûn gelişmenin altın anahtarıdır. Üniversitelerimizin bu iş birliklerinin, bir sonraki adımında, ülkemizin gelişimine son derece önemli faydaları olacağı inancını taşımaktayım. AYBÜ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde, bizleri, en güzel şekilde temsil eden Halk Oyunları Topluluğumuza da teşekkür ediyor, kendilerine ve tüm topluluklarımıza çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.