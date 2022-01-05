PAÜ Hastanelerinde yoğun bakım kursları başladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde, yetişkin yoğun bakım sertifikaları verilmek üzere eğitimlere başlandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, yetişkin yoğun bakım hemşireliği sertifika programı Türkiye genelinden katılan 29 yoğun bakım hemşiresi ile açılışını gerçekleştirdi. Programın açılışında konuşan Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel pandemi sürecinde yoğun bakımlara ne kadar ihtiyaç olduğunu ve yoğun bakımlarda da profesyonel ve eğitimli hemşirelerin ne kadar önemli olduğunu ifade ederek eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür etti. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici ise konuşmasında yoğun bakım hemşireliğindeki son güncel bilgilerle güzel bir program hazırladıklarını söyledi ve program sorumlusu Sabriye Akkılıç ile birbirinden deneyimli yoğun bakım hemşirelerinin hazırladığı programın tüm katılımcılar için verimli ve keyifli geçmesini temenni ederek programı başlattı.

3 hafta teorik yüz yüze eğitim sonrasında üç hafta da sahada uygulamalı staj yapan hemşirelere Yetişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası verilecek. Açılışa Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel Başhekim Yardımcıları, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimci öğretim üyeleri ve kursiyerler katıldı.