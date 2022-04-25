PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü

kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniği, “Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi ”inde 4. kez sözlü bildiri ödülü aldı. PAÜ Hastanesi Göğüs Cerrahisi AD Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş aldıkları ödül hakkında, “Bölgede tercih edilen bir merkez olarak bilimsel çalışmalarımızın da 4. kez ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırıyor. Son çalışmamız Covid 19 pandemisinde artan göğüs kafesi içindeki tümörlerin erken tanısı ve cerrahi şifaya kavuşma sıklığını araştırdık. Covid salgınıyla birlikte göğüs filmi çekilme sıklığı önceki yıllara göre yaklaşık üç kat artmasından dolayı bununla birlikte belirtisi olmadan tümör, kanser gibi hastalıkların tanısı da artmış oldu. Bu sayede erken evre hastalıklarda yapılabilen kapalı ameliyatlarımızın sayısı da arttı. Göğüs cerrahisi ekibi olarak bir yandan hastalarımıza şifa olmaya çalışırken bir yandan da bilimsel çalışmalarımıza devam etmekten mutluyuz” dedi