PAÜ Hastanesinde çocuklar eğitimden geri kalmadı

Çocuk hastaların psikososyal gelişimleri için sosyal hizmet etkinlik odasında ve yatak başında hastane öğretmeni ve sosyal hizmet uzmanı eğitsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla çocukları hastane psikolojisinden uzaklaştırarak hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor. Her türlü eğlendirici oyuncak eğitsel materyalin bulunduğu sosyal etkinlik odasına gelen hasta çocuklar görevliler tarafından karşılanarak sağlık durumları, yaş, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun materyal ve etkinliklerden yararlandırılıyor. Yaptıkları çalışmalar teşvikleri açısından odadaki panoda sergileniyor.

Yatakbaşı eğitimler devam ediyor

Etkinlik odasına gelemeyen çocuklar için de yatak başı eğitici ve eğlendirici etkinlikler yaptırılıyor. Bu çalışmalarda da çocukların sağlık durumları, yaş, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun materyal ve etkinliklerden yararlandırılıyor. Eğer çocuk isterse yaptığı çalışma panoda sergilenmekte, mutfak etkinliklerinde ise kendi ürettikleri yiyecekleri tüketebiliyor.

Bunların yanı sıra çocuklarının yanında refakatçileri de düşünüldüğü ortamda, ilgi duydukları malzemelerle el işi çalışmaları yaptırılarak, iletişime geçilerek psikososyal rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor ve çocuklarıyla daha huzurlu bir şekilde ilgilenmeleri sağlanıyor.

PAÜ Hastanesi Başmüdürü Erdinç Karataş; hastane olarak Kovid-19 dönemindeki zor şartlar altında çocukların eğitim ve sosyal faaliyetlerine devam ettirilmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.