PAÜ Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi 13. katta yoğun bir katılım ile başlayan masabaşı tatbikatı, 4. kattaki yangın tatbikatı ile devam etti ve Başhekim tarafından yapılan basın açıklaması ile son buldu. Masabaşı ve uygulamalı tatbikat senaryosu olarak ilde meydana gelen deprem ve deprem arkasından olabilecek yangına karşı, hastane ekiplerinin hazır olma ve müdahale yöntemleri başarıyla uygulandı. Senaryo ise; hastanede yataklı servislerinin birinde meydana gelen deprem ve arkasından çıkan yangın sonrasında meydana gelen yaralanma ve yangın sonucu hastanemiz afet planında yer alan görevli ekiplerin olaya müdahalesi planlandı. Deprem ve yangın sonrasında kısa bir zaman sonra toplanan hastane afet planında görevli ekipler hastane afet yöneticisi başkanlığında, operasyon, planlama, lojistik, halkla ilişkiler, kurumlar arası koordinasyon, iş güvenliği uzmanı, tıbbi etik kurulu ve finans olarak gruplara ayrılmış, dakika dakika yaşanan gelişmelerle ilgili strateji geliştirerek, hastanenin hizmetlerinin sürdürülmesinin devamını sağladılar.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban, tatbikata katılan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bu tür masa başı ve uygulamalı tatbikat çalışmaları sayesinde acil durumlar için hazırlık yapıldığını ifade etti. PAÜ Hastanesi Md. Yardımcısı ve Hastane Afet Yönetimi Birim Sorumlusu Osman Dirmilli ise PAÜ Hastaneleri olarak meydana gelebilecek afetler için eğitim ve tatbikatların önemini vurgulayarak, bu tür tatbikatların devam edeceğini belirtti.