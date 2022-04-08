PAÜ Hastanesinde Kanser Haftası etkinlikleri devam ediyor

PAÜ Hastanesinde Kanser Farkındalık Haftası nedeniyle yapılan etkinliklerin sonuncusu 5. Kat eğitim salonunda Tıbbi Onkoloji BD. Başkanı Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu ve Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi Nurhan Meydan Acımış tarafından hemşirelere ve sağlık çalışanlarına yönelik kanser hastalığının belirtileri ve tedavi şekilleri anlatıldı. Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu kanser hastalığı hakkında, “Kanser günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunları içinde en önemli yeri işgal etmektedir. . Ölüme sebep veren hastalıklar içinde kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradadır. Öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisine de ciddi yük getirmektedir. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, kanser taramalarının yaygınlaştırılması kanserle mücadelede şüphesiz en etkili yöntemlerdendir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde KETEM merkezlerinde tarama yapılmaktadır. 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapması için danışmanlığın verilmesi, yılda bir klinik meme muayenesi önerilmektedir. Ayrıca, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mammografi çekimi yapılmaktadır” dedi.

"Kanserden korunmada HPV ‘ye karşı geliştirilen aşının önemli olduğunu artık biliyoruz"

Kanser taramasından bahseden Dr. Gököz; "Kadınlarda serviks (rahim ağzı) kanseri tarama programı çerçevesinde; 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir smear ve HPV(Human Papilloma Virüs) -DNA testi yapılması önerilmektedir. Kolorektal kanser taramaları; 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile 50-70 yaş arasında 10 yılda bir kolonoskopi şeklinde yapılmaktadır Onkoloji pratiğinde önerilen akciğer kanseri ve prostat kanserinin ulusal tarama programlarına dahil edilmesi düşünülebilir. Kanserden korunmada HPV ‘ye karşı geliştirilen aşının önemli olduğunu artık biliyoruz. Yurtdışında 9-suş içeren Gardasil aşısı, hem kız hem de erkek çocuklarda aşı programına alınmıştır. Mümkünse 14 yaşından önce yapılması önerilmektedir. HPV'nin belli suşlarına karşı bağışıklık geliştirilerek genital bölge ve baş-boyun yerleşimli en az 7 kanser türünde korunmanın mümkün olduğu gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.