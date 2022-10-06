PAÜ Hastanesinde Sepsis oturumu yapıldı

DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde (PAÜ) 13 Eylül Dünya Sepsis Günü faaliyetleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından 5 Ekim 2022 tarihinde sepsis oturumu düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) 5. Kat Eğitim Salonunda hastanelerden gelen göz, genel cerrahi, nöroloji, enfeksiyon, anestezi anabilim dalları ve yoğun bakım ünitelerinin uzman ve asistanlarının yoğun katılımıyla Sepsis oturumu gerçekleştirildi. Anestezi Anabilim Dalından oturum hakkında şu açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada, “Sepsisten kendimizi korumanın en iyi yolu vücudumuzda oluşabilecek enfeksiyonları önlemekten geçmektedir. Aşılanma, temiz su kullanımı, el hijyeni, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi, güvenli doğum ve farkındalık başlıca önlemler arasında yer almaktadır. Farkındalık hayat kurtarır. Sepsis hastalığı konusunda 3 yıl önce Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından başlatılan ‘Farkına Var, Hayat Kurtar' kampanyası halen devam etmektedir. Bu amaçla 13 Eylül Dünya Sepsis Günü faaliyetleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından 5 Ekim 2022 tarihinde sepsis oturumu düzenlendik.”

Denizli ve çevresi, ayrıca Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve asistan hekimler davet edildi. Toplantıda Epidemiyoloji ve Tanı Prof. Dr Hülya Sungurtekin, Acil Tedavi Prof. Dr Simay Karaduman ve İleri Tedavi Prof. Dr Hakan Erbay tarafından anlatıldı ve katılımcılar ile karşılıklı bilgiler tartışılarak oturuma son verildi.