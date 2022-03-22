PAÜ Hastanesine en iyi bildiri ödülü

PAÜ Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı korona virüs pandemisi sırasında ‘Hematoloji Kliniği'nde takipli Covid-19 enfeksiyonu gelişen hastaların klinik özelliklerinin incelenmesi: Tek Merkez Deneyimi' isimli çalışması ile 10. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi'nde, En İyi Bildiri Ödülü'nü aldı.

10. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi'nde PAÜ Hastanesi en iyi bildiri ödülünü aldı. Alınan ödül hakkında Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nil Güler açıklamalarda bulundu; Güler, “Çalışmamızda Covid-19 enfeksiyonu sebebiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yatışı gereken hastaların, yatış kararı sırasındaki klinik ve laboratuvar özelliklerinin, yatış süreçlerini nasıl etkilediğini inceledik. Bazı kan değerlerinin ve klinik özelliklerinin hastanın klinik gidişini anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaştık. Bulgularımız dünya literatürüyle uyumlu ve katkıda bulunabilecek nitelikteydi; ayrıca kendi hastanemize ve hastalarımıza ait sonuçlar olduğu için, bundan sonraki hastalarımıza yaklaşımımıza da ışık tutması açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz. Çalışma, Öğretim Üyeleri'mizin takipli hastalarının Hematoloji Yan Dal Asistanımız Uzm. Dr. Özde Elver tarafından değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirildi. Çalışmamızın ödüle layık görülmesi sebebiyle Hematoloji Bilim Dalı olarak mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Pandemi gibi yoğun ve yorucu bir süreçte hem hasta bakımı, hem de bilimsel aktiviteleri gerçekleştirebildikleri için, yardımcı olan tüm klinik ve laboratuvar birimlerine teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Nil Güler çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise hastanemizin birçok bölümünün katıldıkları kongrelerden genellikle ödülle dönmelerinden dolayı gururlu olduklarını ve tüm akademisyenlere teşekkür ederek her zaman destek olacaklarını bildirdi.