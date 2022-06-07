PAÜ Hastanesine poster ödülü

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun'da düzenlenen 12. Ulusal Tıp Eğitim Kongresinde ‘Tıp ve Eğitim Alanlarının Kesişim Noktasında Bir Klinik Eğitim Modeli: Sanal Staj' başlıklı çalışması ile poster bildiri ödülü aldı.

Çalışma Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, Ayşegül Şükran Öz ve Helin Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. PAÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, aldıkları ödül hakkında şu açıklamada bulundu. Altı aydır ülkemizde ve dünyada ilk kez uygulanan sanal tele-tıp stajında ülke çapındaki tıp fakültelerinin öğrencilerine gönüllü olarak eğitim vermektedir. Bu çalışması, Ulusal Tıp Eğitimi Kongresinde portera bildiri olarak sunulmasının ardından poster bildiri ödülüne layık görüldü. Ekibine teşekkürlerini belirten Prof. Dr. Ergur çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise, PAÜ Hastanesi adına gurur verici olan bu emekleri için Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur'u, ekibini ve öğrencilerini kutladı.