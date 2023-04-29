PAÜ ile Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri'nde (PAÜ Hastaneleri) bulunan iş yerleri ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında çekişmeli geçen toplu iş sözleşmesi görüşme sürecinde karşılıklı uzlaşma sağlanarak mutlu sona ulaşıldı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy arasında imzalanmasının ardından toplu iş sözleşmesi ile resmen yürürlüğe alınmış olundu.

Toplu sözleşme imza töreninde konuşma yapan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy şunları dile getirdi: “Masada oturan iki tarafın da işini en iyi şekilde ve gereğini yaptığına inanıyorum. Mevlana'nın bir sözü var ‘Dün dünde kaldı cancağazım artık yeni şeyler söylemek lazım'. Milletimize en iyi hizmeti edecek, personellerimizin mutlu olacağı bir sözleşmeye imza atmış bulunuyoruz. Bu süreçte emeği geçen öncelikle Rektör Hocama ve siz değerli heyetine üyelerimiz adına teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”

“Bizzat kendimde hasta baktığım için, bu süreçte gerçekten hastanenin temizliği çok önemli bir noktadır”

İmza töreninde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: “Üniversitemizin ve hastanemizin en üst yöneticisi olarak, temizlik bakımından değerlendirmesini yapıyoruz. Bizzat kendimde hasta baktığım için, bu süreçte gerçekten hastanenin temizliği çok önemli bir noktadır. Rektör olmanın yanında kendi mesleğimizin icra edildiği yerdir hastanelerimiz. Dolayısı ile hastanede temizlik personelimiz aslında bu noktada çok önemli bir noktada durmaktadır bizler için çünkü temizlik olmayan yerde hastanede enfeksiyon olur. Enfeksiyon olan yer de ise ölüm olur. Bizler nasıl hastayı ameliyat masasında bekletmiyorsak, temizlik de aynı böyle bir şeydir beklememelidir. Burada temizlik konusunda vereceğim en önemli mesaj, görevlerin hukuken yeri ve yaptırımı belirlenmesi gereklidir. Ben bu noktada, disiplin yönetmeliğinin çalışması gerektiğini ve her türlü mesuliyeti sendikamızın üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Tarafların sözleşme imzalarını atmasının ardından, toplu fotoğraf çekimi ile imza töreni sona erdi.