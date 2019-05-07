PAÜ İletişim Fakültesi konuşuyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi ve PAÜ Fikir Ekimi Topluluğu'nun birlikte düzenlediği PAÜ Fikir Ekimi Pamukkale Üniversitesii Halkla İlişkiler Tanıtımı (PAÜHİT) İletişim Fakültesi Konuşuyor adlı etkinlik Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik sırasıyla, PAÜ Fikir Ekimi Topluluk Başkanı Hasan Ali Vural'ın, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen'ini PAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Soylu'nun ve Fikir Ekimi Proje Yaratım, Uygulama ve Küratörü Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen'in konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği 23 fikrin sunulmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasının ardından PAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Soylu ‘‘Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak farklı düşünmeye özel önem verdiklerini ve fakülte olarak eğitim programlarında neredeyse her dönemyeni fikirlere dayalı içeriğe sahip derslere yer verdiğini vurguladı. Soylu'nun PAÜ Fikir Ekimi Topluluğu öğrencilerine ve Dr. Zeynep Tanrıöğen'e katkılarından dolayı teşekkürlerini sunduğu kaydedildi..

Tanrıöğen ise “Yeni fikirlerin kovalandığı iş dünyasında fikrin kimler tarafından geliştirildiğine, beden diline, kılık ve kıyafete aldırmaksızın orijinal düşünceler yakalanmaya çalışılmaktadır. dedi.

Etkinlik seçilen 23 fikrin izleyiciyle buluşmasıyla son buldu.