PAÜ iş birliğinin en güzel örneklerinden birine sahne oldu

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği karma sergiden elde edilen gelir ve bağışlarla ile alınan akülü tekerlekli sandalye, sesli kitap okuma sistemi ve şarjlı havalı minder, ihtiyaç sahibi PAÜ'lü öğrencilere, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın da katıldığı tören ile takdim edildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü tarafından, 3 Aralık Dünya engelliler Günü'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirmişti. Bu etkinliklerden bir tanesi de Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun'un küratörlüğünde düzenlenen ve aralarında tuval, ebru, katı, tezhip, özgün baskı gibi çalışmaların yer aldığı karma sergi idi. Sergide yer alan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunulurken, eserlerin satışından elde edilen gelir ile PAÜ'lü engelli öğrencilere bağışlanmak üzere akülü tekerlekli sandalye, sesli kitap okuma sistemi ve şarjlı havalı minder alındı.

Sergiden elde edilen gelir ve hayırseverlerin bağışları ile alınan bu ürünler, PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda düzenlenen tören ile PAÜ'lü engelli öğrencilere düzenlenen tören ile takdim edildi. Törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Dekanlar, Denizli Yüksek Öğrenim Vakfı (YÖV) Başkanı Av. Mehmet Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, sergiye eserleriyle katkı sağlayan öğrenci ve akademisyenler ile engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Tüm binalarımızı engelsiz hale getireceğiz.”

Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yönetim olarak ilk günden itibaren şehir ile üniversite arasında köprü kurmayı ve bu köprüyü canlı tutmayı hedeflediklerini ifade ederken, bunun en güzel örneklerden birinin bu tören olduğunu söyledi. YÖV ve Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nın katkı ve özverisi ile düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programının meyvesini bu tören ile aldıklarını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Bu program ve ardından düzenlediğimiz takdim törenimiz, iş birliğinin ne kadar kolay ve güzelliklere vesile olabileceğini bizlere göstermiştir. Katkısı olan herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Üniversite olarak, ‘engelsiz üniversite' olma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim Fakültesi olarak müracaatımızı yaptık. İnşallah bu konuda bir bayrak alacağız. Tüm binalarımızı engelsiz hale getireceğiz. Öğrencilerimizin kullandığı her alan engelsiz olmak durumunda. Bugün, bir birliktelik hareketinin bereketini görmekteyiz. Bu yüzden çok mutluyuz.”

Sergiden elde edilen gelir ve bağışlarla alınan; akülü tekerlekli sandalye ve sesli kitap okuma sistemi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından engelli öğrencilere takdim edildi.

Programın sonunda, Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun'un küratörlüğünde düzenlenen karma sergiye eserleri ile katkıda bulunan öğretim üyesi ve öğrencilere; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Dekanlar ile YÖV yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlerleyen Yaşına Rağmen Engel Tanımadan Öğrenim Hayatını Sürdürüyor

Akülü tekerlekli sandalyelerden bir tanesi, ilerleyen yaşına rağmen engel tanımadan öğrenim hayatını sürdüren PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğrencisi Atilla Atilla'ya takdim edildi. Azim ile tüm engellerin aşılabileceğini kanıtlayan, 50 yaşındaki öğrenci Atilla Atilla, gerek öğrenim hayatı gerekse sosyal hayatında bu akülü tekerlekli sandalyenin kendisine büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Tarih bölümünü bitirmekte kararlı olduğunu dile getiren Atilla, emeğini geçenlere teşekkürlerini iletti.