PAÜ Kompost Üretim Ünitesi'ni faaliyete geçirdi

Geliştirdiği “Sıfır Atık” projeleriyle çevrenin korunmasına katkı sağlayan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) organik atıkların kompost ürünlere dönüştürülerek geri kazanılmasını sağlayan Kompost Üretim Ünitesi'ni faaliyete geçirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği “Sıfır Atık” projesine PAÜ ilk andan itibaren yaptığı çalışmalarla destek vermeye devam ediyor. Doğa dostu bez çanta uygulaması, plastik atıkların üniversite kantinlerinde ikrama dönüştüğü “Atıkmatik” cihazlar gibi doğa dostu çalışmaları hayata geçiren Pamukkale Üniversitesi, faaliyete geçirdiği Kompost Üretim Ünitesi ile organik atıkları kompost ürünlere dönüştürerek geri kazanımını sağlıyor.

“Sıfır Atık projesini ilk uygulamaya başlayan üniversitelerden biriyiz”

PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi'ndekurulan Kompost Üretim Ünitesi'ni Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Bağ ve beraberindeki heyet proje yürütücülüğünü üstlenen ve projenin hayata geçmesindeki süreci yakından takip eden PAÜ Öğretim Üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Gürkan Semiz'den tesis hakkında bilgi aldı. Hizmete giren kompost üretim tesisi hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Bağ, Türkiye'nin 2023 vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrolünü sağlayıp gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesini ilk uygulamaya başlayan üniversitelerden biri olmanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

“Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Projesi'ni hayata geçireceğiz”

Rektör Bağ, PAÜ yönetimi olarak yapılan bilimsel çalışmalar ve AR-GE çalışmaları, yenilikçi eğitim anlayışı, doğa ve hayvan dostu projelerle hem milli ekonomiye katkı sağlamayı hem ülkemizi bilimde, sanatta ve sporda dünya ülkeleri arasında üst sıralara taşıyacak bireyler yetiştirmeyi hem de dünyanın tüm canlılara ait olduğunun bilinciyle gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle çalışmalarına yön verdiklerini söyledi. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelere bundan sonra da yenilerini eklemeye devam edeceklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Bağ, yakın bir zamanda Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Projesi'ni hayata geçireceklerinin de müjdesini verdi.

“Ürünler organik atığa dönüştürülüp ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılacak”

Tüm birimlerden toplanan cam, plastik, metal ve kağıt atıkların ayrıştırılarak ayrı ayrı depolandığı Atık Toplama Merkezi bünyesinde faaliyete geçen Kompost Üretim Ünitesi'nde kompost ürüne dönüştürülen organik atıklar, daha sonra üniversite yerleşkesinde bulunan park ve bahçelerde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılacak. Kompost ürünler; erozyon kontrolü, toprağı havalandırma ve su tutabilme kabiliyetlerinin yanında gübre kullanımını azaltarak ekonomik faydalar da sağlayacak.