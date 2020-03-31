PAÜ korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı

Günlük 300 test kapasitesi ile PAÜ tanı belirleme çalışmalarına başladı.

Korona virüs tehdidine karşı sadece Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığına gönderilen Kovid-19 tanısı örnekleri PAÜ Hastaneleri bünyesinde çok daha hızlı bir şekilde test edilebilinecek. Bu kapsamda korona virüs tanısı konulan hastalar, daha erken izole edilerek tedavilerine başlanabilecek. Sadece korona virüs şüphesi bulunan vatandaşlara test yapılacağı öğrenildi. Günlük 300 test kapasitesi bulunan laboratuvarda ihtiyaç halinde bin test kapasiteye çıkarılabilecek. PAÜ Hastaneleri olarak Kovid-19 tanı laboratuvarı yetkilenme belgesine sahip olabilmek için gerekli asgari koşulları fazlasıyla sağladıklarını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan, “Laboratuvar bünyesinde iki adet Real Time PCR cihazı, iki adet Biyo güvenlik kabini, yeterli sayıda alanında uzman araştırma görevlisi ve teknisyen bulunuyor. Şu an günlük 300 test kapasitesi ile çalışmalara başladık. Gerektiğinde günlük test sayısını ortalama bin teste çıkararak yalnızca Denizli'ye değil çevre illere de hizmet verebileceğiz” dedi.

Öte yandan, günlük ortalama 300 Kovid-19 tanısı belirleyen PAÜ Hastaneleri Merkez Laboratuvarı, tanıların, Real Time PCR yöntemiyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışarak test sonuçlarının hızlı bir şekilde alınmasını sağlıyor.