PAÜ koşu pistinde sporcu sağlığı hiçe sayıldı

Antrenman yapmak için PAÜ Spor Tesisleri koşu pistine gelen genç sporcular, hiç ummadıkları bir manzara ile karşılaştı. Koşu pistinde Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin prototip olarak hazırladıkları otomobilin test sürüşünün yapıldığını gören sporcular, yaşanabilecek bir kaza riski altında antrenman yapmak zorunda kaldı.

Koşu pistindeki test sürüşü, sporcuların antrenman sahasında bulunmasına aldırmaksızın saatlerce devam etti. Sporcular, can güvenliklerini riske atan prototip aracın, 2 saat süren test sürüşünü tamamlayıp koşu pistini terk etmesiyle rahat bir nefes aldı.

PAÜ Sosyal Tesislerinde otururken karşılaştıkları bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, tepkilerini “Bu tam bir rezalet. Sporcuların can güvenliğini tehlikeye atıldı. PAÜ Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine spor pistinde otomobil test sürüş izni verdi ise PAÜ koşu pistinin antrenmana kapatılması gerekirdi. Eğer böyle bir izin verilmediyse, bu rezaletin sorumlusu kimdir? Bir kaza yaşansa bunun hesabını kim verecek?" sözleriyle dile getirdi.