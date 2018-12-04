PAÜ kütüphanesinde Görme Engelliler Çalışma Salonu açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kütüphanesi'nde görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak donanımlara sahip olan Görme Engelliler Çalışma Salonu'nun açılışı yapıldı.

PAÜ görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak, akademik yayınları ulaşılabilir kılacak donanımlara sahip Görme Engelliler Çalışma Salonu'nu hayata geçirdi. Rektörlükteki Kütüphane içerisinde yer alan salonun açılışını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Prof. Dr. Osman Çiftçi, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul İşler, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Arslan, Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şube Başkanı Reşat Göcen ve dernek üyeleri yaptı.

Kurdele kesiminin ardından beraberindeki heyetle salonu gezen Rektör Bağ, salon içerisinde hizmet verecek olan profesyonel kitap seslendirme kabini, Braille yazıcı sistemi ve diğer teknik donanımlar hakkında, Doç. Dr. Mehmet Surur Çelepi'den bilgi aldı.

Rektör Bağ, Engelsiz PAÜ Akademisi'nin müjdesini verdi

Engellilere karşı duyarlı olduklarını belirten Rektör Hüseyin Bağ, projelerin devam edeceğini ifade etti. Bir müjdeyi de duyuran Rektör Bağ, “Bizim projelerimiz devam ediyor. Engelsiz PAÜ Akademisi projemizi hayata geçireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Orada da gerekli olan tüm donanım ve teçhizatı da biz sağlayacağız. Biz özellikle engelli öğrencilerimize, personelimize, kardeşlerimize karşı bu noktada oldukça duyarlıyız bu anlamda da Türkiye'de ilkleri oluşturmuş oluyoruz. Yine başka ilklerle de devam edeceğiz” dedi.

Merkez görme engellilere ışık olacak

Görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak ve diğer bireylerle fark yaşamadan gündelik vakitlerini geçirecekleri Görme Engelliler Çalışma Salonu'na, seçici kurul ile gönüllü akademisyen ve öğrenciler destek verecek. Profesyonel kitap seslendirme kabinlerinde gönüllülerce görme engellilere akademik yayınlar aktarılacak. Ayrıca, profesyonel kitap seslendirme kabininde oluşturulan sesli kitaplar da diğer üniversitelere ulaştırılacak. Braille yazıcı ile görme engelli öğrenciler kütüphaneden temin ettikleri kitapları kendi Braille alfabesine çevirip çıktı alacak. Bir diğer yandan Pearl cihazı ile kendi istedikleri kitapları tarayabilecek veya sesli çeviriye dönüştürebilecekler.