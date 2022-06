PAÜ mezunlarını yeni yaşamlarına uğurladı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, üreten üniversite olarak şehirle bütünleşme yolunda çok sağlam adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini vurguladı.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Pamukkale Üniversitesi'nin yaklaşık 11 bin öğrencisinin mezun olduğu törenlerin açılış programına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İlçe Belediye Başkanları, Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeleri, Dekanlar, İl Müdürleri, Oda Başkanları, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış programı Pamukkale Üniversitesi tanıtım filminin gösterimi ve ardından müzik dinletileri ile devam etti. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatıma Akyüzlüer ve Öğr. Gör. Birol Işıkdemir'in sunduğu müzik dinletisi sonrası, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Emin Mert Boyacıoğlu'nun seslendirdiği Denizli yöresi ile özdeşleşmiş Özay Gönlüm Türküleri ile sunulan müzik dinletisinin ardından program, Pamukkale Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu'nun sunduğu Zeybek gösterisi ile sürdü.

Tıp Fakültesi Birincisi Dr. Neşe Büyük, yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak Anavatanımın öğrencileri ile aynı sınavlara girerek Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Anavatanıma, Yükseköğretim Kurumu'na, Sağlık Bakanlığı'na ve Pamukkale Üniversitesi'ne bizlere sağlamış olduğu bu imkân için sonsuz teşekkür ediyorum. 1974 Mutlu Barış Harekâtında adamızda şehit olan Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun yaşadığım ilçede ismi ile anılan Karaoğlanoğlu şehitliğinde temsili mezarı bulunmaktadır. Aslen Tavaslı olan Albay Karaoğlanoğlu'nun yaşadığı yer olan Denizli'den mezun olmak mezuniyetime ayrıca bir anlam ve değer katmıştır. Bizler buralara gelebilmişsek Mehmetçiklerimiz, Mücahitlerimiz ve Gazilerimiz sayesindedir.”

“Hayatınızın bu güzel dönemlerinde merak edin, öğrenmeye, çalışmaya, hayal etmeye, başarısız olup başarılı olana dek denemeye her zaman açık olup çabalayın”

Konuşmalardan ikincisini ise Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunlarından Mutlu Oğuz gerçekleştirdi. Mutlu Oğuz yaptığı konuşmada şunları aktardı:

“Üniversite hayatımın ilk yıllarında kendi hazinemi kendim nasıl dolduracağımın peşine düşmeye başladım. Üniversite hayatımı sadece okul ve ev arasında geçirmemeye gayret gösterdim. Şirketlerin kapılarını aşındırarak staj yapmak üzere ve beni işe alın diye haykırdım. Hayat sizler için henüz yeni başlıyor. Bugünden itibaren yepyeni bilinmezliklerle dolu bu gezegende kendinize yer bulmak için çabalayacaksınız. Üniversiteden almış olduğunuz diploma ve bilgi birikimi size birçok kapıyı açacak ama unutmayın ki o kapı hiçbir zaman otomatik açılıp kapanan bir kapı olmayacak. Bazen o kapıyı açık tutmak için sizler çabalayacaksınız. O kapı kapansa bile var olan gücünüzle açmaya zorlayacaksınız.”

“Üreten şehrimizde, üreten üniversite olarak şehirle bütünleşme yolunda çok sağlam adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bu yıl şu an mezuniyet törenlerimizle 10 bin 516 öğrencimizi üniversitemizden uğurluyoruz. Onlar da, bizler de buruk bir sevinç yaşıyoruz. Üniversitemizin, şehrimizin ve bölgemizin ihtiyacını göz önünde tutarak bu yıl 2 fakülte açılımını gerçekleştirdik. Bunlardan biri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu fakülteye dönüştürülmüş, diğeriyse tamamen yeni olan Ziraat Fakültemizin açılmasıdır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi şehrimizin yükselen trendi sağlık turizmine en büyük katkıyı sağlayacaktır. 568 firmanın tarım ürünü ihracatı yaptığı son teknolojik yöntemlerle tarımın yapıldığı şehrimizde, Ziraat Fakültesi gerekliliği vurgulanmış ve YÖK de uygun görerek bu fakültemiz de açılmıştır. Şehrimize hem sağlık turizmi hem de tarım alanında büyük katkılar sağlayacağını inandığımız bu iki fakültemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. 2021-2022 akademik yılında bu yıl 366 öğrenciyi Erasmus+ proje çerçevesinde yurt dışına gönderdik. Erasmus+'dan üniversiteler içinde hibe alma sıramız 14'tür. 88 farklı ülkeden gelen yurt dışı öğrenci sayımız ise 848'dir. Bu sayıları her geçen gün artırmak istiyoruz. Diğer taraftan şehrimizin aranan eleman istihdamında zorlandığı meslek gruplarından Cam İşleme, Ayakkabıcılık, Bıçakçılık ve Sivil Savunma Ön Lisans programları açılmıştır. Bu programların açılmasına destek veren başta Büyükşehir Belediye başkanlığımıza, sayın başkanımıza ve firmalara çok teşekkür ederim. Üniversitemiz birçok alanda ödüller de almaktadır. Bana bildirilen son 2 yılda alınan ödül sayısı 49'dur. İnşallah, 26 Eylül haftasında üniversitemizin 30. Yılını 30 Tema ile kutlayacağız. Şimdiden bu davetimizi değerli hâziruna bildirmek isterim. Evet, bugün sizlerin günüdür mezunlarımız... Dün üniversitemize başladınız, hızla yıllar geçti ve bugüne geldik. Bugüne kadar sizin yetişmenizde emeği olan başta ailelerinize, hocalarımıza, idari personelimize, güvenlik görevlilerimize, kantin ve kafeteryada çalışan işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Başlamak ne kadar güzelse, unutmayın ki bitirmek başarmak daha da güzeldir. 10 bin 516 mezunumuzu ayrı ayrı cân-ı gönülden tebrik ediyorum.”

“Kendi değerlerimize sahip çıkarak her alanda muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkaracağınızdan eminim”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gerçekleştirdiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Özellikle şehir dışından gelen öğrencilerimizi eğitim hayatları boyunca Denizli'mizde misafir ettik. Güzel şehrimizde ev sahipliği yapma noktasında gayret sarf ettik. Öğrencilerimizin ihtiyacı noktasında, her türlü iş birliğini çok değerli Rektörümüzün başkanlığında Üniversitemizle yapmaya çalıştık. Tabi ki Üniversitemiz bugüne geldiğinde, 30 yıl sonrasında baktığımızda, her yıl her mezuniyet sonrası daha ileriye daha güzele gitti. Pamukkale Üniversitesi Denizlimizin gurur duyduğu, Ülkemize hizmet eden güçlü üniversiteler içinde en başlarda yer alan üniversitelerden biri haline geldi. Sevgili öğrenciler, sizleri burada misafir ettik. Sizlerin bu şehirden güzel anılarla ve mutlu bir şehirde ayrılacağınızı düşünüyorum. Bundan sonraki hayatınızda da Denizli'yi hiçbir zaman unutmayacaksınız. Tüm mezun öğrencilerimizin kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Aileleriniz sizler için her türlü fedakârlığı yaparak sizlerin bu yolculuğunda sizlere en çok emek harcayan kişiler oldu. Sizler onların gözbebeğisiniz.”

“Sizler üniversiteden elde ettiğiniz birikimle, hayatınıza yön vereceksiniz.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik gerçekleştirdiği konuşmasında şunları dile getirdi: “Öğrenci kardeşlerime şöyle seslenmek istiyorum. Bizler de yıllar önce bugünü yaşamıştık. Üniversiteden mezun olmuştuk. Hayat da bize gideceğimiz yolu gösterdi. Bundan sonrası, tamamen sizlerin elinde. Sizler üniversiteden elde ettiğiniz birikimle, hayatınıza yön vereceksiniz. İnşallah bizlerin bıraktığı devlet kademesindeki yerlerde sizleri göreceğiz. Hepinizin yolu açık olsun. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Allah sizlerin emeklerini karşılıksız bırakmasın. Aileleriniz sizlere çok büyük katkı sağladılar. Buradan her öğrenci kardeşimin ailesine bu fedakârlıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aslında en büyük teşekkürü ailelerimiz, annelerimiz babalarımız hak ediyor. Hepinizden Allah razı olsun. Rektörümüzün başkanlığında kıymetli üniversite hocalarıma da bu öğrencileri Türk milletine kazandırdıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından program Pamukkale Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'na ait fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine ödül takdimi ile devam etti. Açılış programı, dereceye giren mezun öğrenciler ile protokol üyelerinin günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Dört gün sürecek Pamukkale Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenlerinin ilk gününde Tıp, Sağlık Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Denizli Sağlık Hizmetleri MYO; ikinci gününde Eğitim, Müzik ve Sahne Sanatları, Turizm, Spor Bilimleri Fakülteleri ile Denizli Teknik Bilimler MYO; üçüncü gününde Fen Edebiyat, İlahiyat, İletişim, Hukuk Fakülteleri ile Denizli Sosyal Bilimler MYO; dördüncü günde ise İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Tasarım, Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri mezuniyet törenleri gerçekleştirilecek.