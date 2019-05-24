PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden yıl sonu sergisi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ikinci sınıf öğrencileri ve Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin ders kapsamında düzenlediği proje çalışmaları PAÜ'de sergilenmeye başlandı.

Eleştirel tasarım dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar hakkında bilgi veren PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi İzettin Fazıl Akın eleştirel tasarımım, konvansiyonel tasarımın aksine sorun çözmek yerine, yapılan tasarım veya planlama faaliyetleri sonucunda oluşan problemler ile ilgilendiğini kaydetti. Giderek daha fazla tasarlanmış bir çevrede yaşayanlar için eleştirel tasarımın önemi ve kapsamının arttığını ifade eden Akın, “Eleştirel tasarım dersi kapsamında katılımcılar eleştiriye önce kendi çevre ve kendi durumlarından başlamak amacıyla üniversite ve çevresinde kendilerine dert edindikleri bir sorun tespit ettiler. Bu sorunu çözmek yerine eleştirel tasarım pratiğine uygun olarak bu sorunun altını çizmek, ortaya çıkarmak, başka kişilerin de bu sorunu dert olarak görmelerini sağlayacak işler yapmaya başladılar. Latour‘un(2008) tabiriyle tespit ettikleri bulgu cisimlerini tüm izleyiciler için kaygı cismine dönüştürmeye başladılar.Her grubun soruna ve eleştirel tasarım pratiğine yaklaşımları birbirinden farklı oldu. Çoğu çalışma tasarım aktivizmi olarak gruplanabilir kenspekülatif işler, eleştirel objeler, deneysel tasarımlar da ortaya çıktı” dedi.

PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda yer alan sergi 27 Mayıs 2019 saat 17.00'a kadar açık kalacak.