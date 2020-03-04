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PAÜ Muaythai Takımı Türkiye ikincisi oldu

Aydın Kuşadası’nda gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonasında, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Muaythai Takımı WAI KRU B DIVISION kategorisinde Türkiye ikinciliği kupasını kazandı.

Aydın Kuşadası'nda gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonasında, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Muaythai Takımı WAI KRU B DIVISION kategorisinde Türkiye ikinciliği kupasını kazandı.


Müsabakalarda PAÜ Muaythai Takım sporcularından Yusuf Asker Karabulut, 54 kg'da mücadele ederek Türkiye üçüncüsü oldu. 5 gün süren müsabakaların sonunda gelen başarılarla ilgili açıklama yapan Antrenör Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Gönülateş, “Takımda yer alan sporcuların tamamının ilk tur maçlarını kazanarak çeyrek finale kalmalarının gurur verici bir başarı olduğunu vurguladı.


Gönülateş, “WAI KRU B DIVISION kategorisinde Türkiye ikincilik kupası kazanan takım sporcularımıza ve bireysel derece kazanan sporcumuza üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Bizden hiçbir zaman desteklerini eksik etmeyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımıza teşekkür ederiz” dedi.


Gönülateş ayrıca önümüzdeki yıl turnuvalarının hazırlıklarına ara vermeden devem edeceklerini de belirtti.

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