PAÜ Öğrenci Toplulukları Çalışma Merkezi açıldı

PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi Gölbahçe'de yer alan Merkez'in açılışına, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Halil Tekin, Sağlık Kültür Spor Daire Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Demir ile birlikte idari yöneticiler, topluluk danışmanları ve çok sayıda topluluk öğrencisi katıldı. Öğrencilerle birlikte merkezin açılışını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Üniversitemizin, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı 160 öğrenci topluluğumuz bulunmakta ve bu topluluklarımız bir yılda yaklaşık 900 adet etkinlik düzenlemekte. Bugüne kadar öğrenci topluluklarımız çok güzel çalışmalar yürüttüler. Bundan sonra merkezimizde topluluk öğrencilerimizin daha büyük bir şevkle çalışmalarını sürdüreceklerine inancım tam” dedi.

Çalışmalar için ayrılan üç topluluk odası, kırk beş kişilik bir toplantı salonu, biri performans sanatları etkinlik çalışmalarına uygun olarak tasarlanmış aynalı salon olmak üzere 4 çalışma salonu, idari ve destek personele ait odaları bulunan PAÜ Öğrenci Toplulukları Çalışma Merkezi, haftanın yedi günü öğrencilerin hizmetine açık olacak.