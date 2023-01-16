PAÜ öğrencileri minik yüreklere dokunmaya devam ediyor

Pamukkale Üniversitesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği ile öğrencileri tarafından ‘Topluma hizmet uygulamaları' dersi çerçevesinde çok anlamlı bir proje gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri 'Topluma hizmet uygulamaları dersi' çerçevesinde Denizli-Pamukkale İlçesi İncilipınar Pamukkale İlkokulu'na kitap, kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, çanta ve spor malzemeleri bağışı projesini gerçekleştirdiler. Ders ve proje sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çelik koordinatörlüğünde dersi alan öğrenciler tarafından güz dönemi boyunca irtibat kurulan farklı kurum, kuruluş, STK ve kişilerden toplanan bağışlar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan, ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çelik ve dersi alan öğrencilerin katılımı ile Pamukkale İlkokulu Müdürü Ebubekir Daldan, Müdür Yardımcısı Seda Nur Karadeniz ve okul idarecilerinin katıldığı tören ile kendilerine teslim edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çelik yaptığı açıklamada öğrencilerin sorunlara çözümcül yaklaşımlar getiren bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “10 yılı aşkın süredir bu ders çerçevesinde birçok farklı projeye imza attık. Geçmiş yıllarda Hüsamettin Kulaklı Anaokulu ve İlkokulu'na, Pamukkale Uzunpınar Köyü İlkokulu'na, Çivril Işıklı Köyü İlkokul ve Ortaokulu'na, Karahasanlı İlkokul ve Ortaokulu'na benzer bir proje ile bağışlarda bulunduk. Ayrıca Pamukkale Cankurtaran Köyü Ortaokulu'na Z-Kütüphane kazandırdık. Yaptığımız projelerin amacına ulaştığını ve bu anlamda da örnek teşkil ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.