PAÜ öğrencileri ortaokula ‘Z-Kütüphane' kazandırdı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Cankurtaran Ortaokuluna Z-Kütüphane kurdu.

Kütüphanenin açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çiftçi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bülent Ağbuğa, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kasım İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, PAÜ Şehit Ömer Halisdemir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Atakan Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Denizli ile Van İpekyolu ilçesi arasında oluşturulan eğitim köprüsü ile Cankurtaran Ortaokulu Z-Kütüphanesinin açılışını Vali Karahan ile törene katılan protokol üyeleri yaptı. Açılış töreni öncesi Cankurtaran Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ayten Hançer ve öğrencileri davetlilere mini bir konser verdi. Konserin ardından Vali Karahan ve beraberindeki protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi gezdi.