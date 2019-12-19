PAÜ öğrencilerinden “Topluma Hizmet Uygulamaları” sergisi

PAÜ'de her yıl gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllerde yer alan eğitim fakültesi öğrencileri, bu dönemde yine birbirinden önemli projelerde görev aldı. Denizli'de okul, dernek, vakıf, sağlık merkezi, bakımevleri olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içinde çalışan geleceğin öğretmen adayları, çalışmalarını poster haline getirip sergileme fırsatı buldu.

Eğitim Fakültesi fuaye alanında gerçekleşen sergiye Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel, öğretim elemanları, proje sahibi öğrenciler, proje ortağı okulların öğretmen ve öğrencileri ile davetliler katılım sağladı.

Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sergide, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Müzik Eğitimi ana bilim dallarının hazırladığı projeler yer aldı. “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında öğrencilerin bir dönem boyunca yaptığı çalışmalarda sergilendi. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden, Hasan Veli Üğür ile Rukiye Urhan'ın anaokulları ve Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu ile hazırladığı minik öğrencilerin gösterileri ise büyük alkış aldı.

Öğrencilerin projelerine bir çok öğretim görevlisi danışmanlık yaptı. Öğrencilerin projelerini inceleyen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, katkılarından dolayı fakülte öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.