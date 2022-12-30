PAÜ ortaokul öğrencilerine oda müziği konseri gerçekleştirdi

DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından Babadağ ilçesinde bulunan Mollaahmetler Köyü Ortaokulu'nda oda müziği konseri ve müzik söyleşisi gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgül Gök ve öğrencileri tarafından Babadağ ilçesinde bulunan Mollaahmetler Köyü Ortaokulu'nda oda müziği konseri ve müzik söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinlik, Okul Müdürü Bülent Solak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Hemen ardından Prof. Dr. Özgül Gök öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi. Konserde bulunan öğrencilere klasik müzik ve müzik enstrümanlarıyla ilgili sorular yönelten Prof. Dr. Gök önce öğrenciler ile sohbet etti. Söyleşinin ardından Grup ARCO'nun gerçekleştirdiği oda müziği konserine geçildi. Prof. Dr. Gök ve Keman Sanat Dalı öğrencilerinin yer aldığı bir topluluk olan Grup ARCO, ünlü bestecilerin eserleriyle Ş. Çilden'in keman için türkü düzenlemelerini seslendirerek, öğrencilere keyifli bir müzik dinletisi sundu. Oda müziği konseri Onuncu Yıl Marşı ile son buldu. Konser sonrası Prof. Dr. Özgül Gök kendisinin de eğitim hayatının ilk yıllarında köy okulunda okuduğunu ifade ederek öğrencilere hayallerine sınır koymamaları gerektiğini söyledi.

Etkinlik, Okul Müdürü Bülent Solak ve Müdür Yardımcısı Ayşegül Gülhan'ın Prof. Dr. Gök'e ve Grup ARCO'ya çiçek ve plaket takdim etmeleriyle son buldu.