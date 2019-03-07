PAÜ PDO, Erasmus+ Projeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi

Pamukkale Üniversitesi Proje Destek Ofisi (PAÜ PDO) tarafından düzenlenen Erasmus+ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı'nda Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ajansı'nda görevli Uzman Nejla Vatansever, gençlere ve üniversitelere yönelik olan Erasmus+ projeleri hakkında bilgi verdi.

PAÜ Proje Destek Ofisi, üniversite bünyesinde proje yazma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla PAÜ öğrencileri ve akademisyenlerine yönelik başlattığı bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Erasmus+ proje türlerinin daha iyi anlaşılması ve destek alacak proje sayılarını nitelikli olarak arttırmak amacıyla Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda PAÜ Proje Destek Ofisi Başkanı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan'ın yanı sıra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gürkan Semiz, PDO danışma kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Proje sahiplerine destek vermek istiyoruz”

Kılınçarslan, yaptığı açılış konuşmasında, PAÜ Proje Destek Ofisi olarak ilk defa proje hazırlayan akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin, başvurularında ön değerlendirme ya da sonrası kriterleri yerine getiremeyen proje sahiplerine destek vermek istediklerini belirtti. Bir fikrin katma değere dönüşmesinin ilk ayağının proje desteği alabilmek olduğunu dile getiren Kılınçarslan, “Daha önce de şubat ayı içinde Denizlimiz sanayi ve Pamukkale Teknokent'deki firma temsilcilerini de davet ederek, TÜBİTAK üniversite Ar-Ge ve Sanayi projeleri ile ilgili bilgilendirme etkinliğini yaptıklarını, alanında uzman kişileri Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve sanayicilerimizle bir araya getirdik” dedi.

Toplantının sonunda, Erasmus+ merkezi projeler bilgi toplantısının hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize mesleki anlamda da önemli katkılar sağlayacağını, bu programın dünyaya açılan bir kapı niteliğine dönüştüğünü, sadece öğrenci ve personel değişimi olarak algılanmaması fikirlerin somut çıktılara ve projelere dönüştürülmesi olarak düşünülmesi gerektiğine de vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, katkılarından dolayı Uzm. Nejla Vatansever'e teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu.