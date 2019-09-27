İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına sergi düzenledi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, PAÜ’nün Hierapolis Antik Kenti, Antik Havuz alanında Prof.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, PAÜ'nün Hierapolis Antik Kenti, Antik Havuz alanında Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlediği sergiyi ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Zengin Yılı” etkinlikleri kapsamında PAÜ Rektörlüğü himayesinde bir sergi düzenlendi. Kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak adına hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e ait portre fotoğraflarının ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını anlatan kısa filmin yer aldığı serginin ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere (Rektör yardımcısı vs ne yazacağımı bilemedim) hazır bulundu.


Hazırlanan sergi hakkında duygularını ifade eden Rektör Bağ, “İslam tarihi, islam bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı akademik çalışmaları ve değerli eserleri ile ulusal ve uluslararası alanda akademi dünyasına ismini altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak, örnek teşkil etmesi açısından gelecek nesillere ve Denizlimizi ziyarete gelen yabancı turistlere anlatmak ve tanıtmak istedik.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.