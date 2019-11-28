PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi açılışlarına devam ediyor

Dr. Fuat Sezgin Sergisi' açıldı.

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi, ilk olarak Hierapolis Antik Kentinde ardından 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ziyaretçilerle buluşturdu. Pamukkale Üniversitesi'nin tüm fakülte binalarında sergilenmeye devam eden Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi PAÜ Hastaneleri'nde ziyarete açıldı.

Sergi açılışıma Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, PAÜ Hastaneleri Başmüdürü Erdinç Karataş, PAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Zeyno Uçkun, İdari Mali İşler Daire Başkanı Halil Tekin, PAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Büşra Kırmızıoğlu, PAÜ Hastaneleri Müdürü Zuhal Sarıoğlu, PAÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nazlı Mumcuoğlu, PAÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcıları Filiz Çetin ve Veciye Akyol katıldı.

Açılışın ardından konuklar sergiyi gezerken, Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi, PAÜ Hastaneleri sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Sergi yıl sonuna kadar açık kalacak.