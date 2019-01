PAÜ projesine TÜBİTAK'tan destek

Proje hakkında bilgi veren Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Eda Duruk, proje ile okul öncesi öğretmenlerinin hikaye yazımı ve anlatıcılığı ile ilgili kullanılacak olan farklı yöntemlerle öğrencilerinin sadece ana dillerinin yanında yabancı bir dil olarak İngilizce'de de farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Seçilecek öğrencilerin her yıl farklı ana sınıf öğrencilerine hitap edeceğini aktaran Duruk, “Projemiz kapsamında seçilecek olan öğretmenlerin her yıl farklı ana sınıfı öğrencilerine hitap edeceği düşünüldüğünde projenin etkisinin geniş kitlelere ulaşacağı düşünülmek olup projenin devamlılığı kapsamında, birinci yılın sonunda öğretmenlerden toplanacak olan dönütlerle etkinliklerin gelecek yıllarda da devam etmesi planlanmaktadır. Hikaye yazımı ve anlatıcılığı ile hikayenin ana sınıfı öğrencilerinin ana dil ve yabancı dil edinimindeki yeri ile ilgili eğitimin ilk ve son günü öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmelerin yapılacağı projemizde ayrıca her günün sonunda katılımcılara ‘hikaye günlüğü' yazdırılacak” dedi.