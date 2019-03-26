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PAÜ şampiyonadan ikincilikle döndü

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Futbol takımı, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’ndan 2.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Futbol takımı, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'ndan 2. olarak döndü.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-22 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada PAÜ Futbol takımı, grubunu ikinci olarak tamamlayarak kupa ile ödüllendirildi.


Şampiyonaya katılan 20 üniversiteden ikincilik derecesi elde eden PAÜ Futbol takımının Teknik Direktörü PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Göde ve Antrenör Öğr. Gör. Çağdaş Mavioğlu başarılarından ötürü takım üyelerini tebrik ederek, desteklerinden dolayı PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere tüm PAÜ yönetimine teşekkürlerini sundu.

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