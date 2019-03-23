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PAÜ SBF ‘Avrupa Spor Liderliği Programı'na katıldı

Pamukkale Üniversitesi’nin de (PAÜ) içinde yer aldığı Erasmus+ Sport kapsamında uluslararası düzeyde bu yıl ikincisi düzenlenen “Avrupa Spor Liderliği Programı” Yunanistan’ın Volos kentinde gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi'nin de (PAÜ) içinde yer aldığı Erasmus+ Sport kapsamında uluslararası düzeyde bu yıl ikincisi düzenlenen “Avrupa Spor Liderliği Programı” Yunanistan'ın Volos kentinde gerçekleştirildi.


5 ülkeden 13 katılımcı üniversiteden biri olan PAÜ toplantıya proje ekibi olarak Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Fakültesi (PAÜ SBF) öğretim üyeleri Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İlgar Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Y. Aytül Dağlı Ekmekçi ve Arş Gör. Alper Yıldız katıldı.


Üniversitelerin bulunduğu ülkelerdeki spor liderlerinin bugüne kadar yapmış olduğu aktivitelerin tanıtıldığı toplantıda Pamukkale Üniversitesi, bünyesinde gerçekleştirilen spor etkinlikleri sunumu büyük ilgi gördü.

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