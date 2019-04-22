PAÜ Senatosunu çocuklar yönetti

PAÜ Senatosunu ziyaret eden ilkokul öğrencileri, PAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı başta olmak üzere senato üyeleri ile tanıştı. Osman Özgür İlkokulu Müdürü Ramazan Delen ve öğretmen Selmin Baş öncülüğünde öğrencilerden Beyza Kovan, İrem İrdem, Ali Çevik, tüm senato üyeleri ile bir araya geldi. PAÜ yöneticilerinin koltuklarına oturan ilkokul öğrencileri, PAÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıyı yönetti. Öğrenciler toplantının sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru'ya çiçek taktim etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru ise toplantının sonunda öğrencilere çevre dostu bez çanta hediye etti. Programın sonunda çocuklar Rektörlük makam aracı ile yerleşke içerisinde gezmelerinin ardından program sona erdi.