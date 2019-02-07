PAÜ Serinhisar MYO önümüzdeki yıl eğitim vermeye başlayacak

Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) bağlı yapımı sürdürülen meslek yüksekokullarını (MYO) yakinen takip eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, eğitim-öğretime hazırlanan Serinhisar Meslek Yüksekokulunda incelemelerde bulundu. Rektör Bağ, “Serinhisar Meslek Yüksekokulumuzun kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

PAÜ, Serinhisar Belediyesi ve hayırsever iş kadını Cevriye Esen'in katkılarıyla yapımı sürdürülen PAÜ Serinhisar Meslek Yüksekokulu 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor. Yapımı devam eden meslek yüksekokullarının takibini yapan Rektör Bağ, beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Çiftçi ve Prof. Dr. Erdinç Duru ve PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan Serinhisar MYO'yu ziyaret etti. Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş ve eşi Emine Kobaş, hayırsever iş kadını Cevriye Esen ve ailesinin de eşlik ettiği ziyarette Rektör Bağ, Serinhisar Meslek Yüksekokulundaki son çalışmaları yerinde inceledi.

“Bu güzel eseri güzel hizmetlerde kullanacağız”

Tamamlanan derslikler ve kantin hakkında bilgi alan Rektör Bağ, Başkan Mehmet Kobaş ve beraberindeki heyetle istişarelerde bulundu. Çevre düzenlemesi hakkında da bilgi alan Bağ, çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini iletti. Serinhisar Meslek Yüksekokulunun yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Rektör Bağ, “Serinhisar Meslek Yüksekokulumuz tamamlandı. Böyle güzel bir eserin ilçemize ve Üniversitemize kazandırılmasında gayretlerinden dolayı başta Başkanımız Mehmet Kobaş ve bağışçımız Cevriye Esen Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. İnşallah biz de bu güzel eseri güzel hizmetlerde kullanacağız. Bu eserin de devamını sağlayacağız. Destek olan herkese minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Bugünleri görmek hayaldi”

Bağışçı hayırsever iş kadını Cevriye Esen'de “Meslek Yüksekokulumuz için bundan sonrası sizlere kalmış, daha güzel daha iyi hizmetler olsun inşallah. Bugünleri görmek hayaldi, bir hayali gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz” dedi.

Son olarak ilçe merkezinde yurt olarak kullanılması için çalışmaları son hızıyla devam eden binayı da gezen Rektör Bağ, öğrencilerin ferah bir ortamda eğitim görmelerinin yanı sıra yurt imkanlarının da en iyi şekilde sunulacağını ifade etti.

4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip 18 derslikli Serinhisar MYO binası 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Güvenlik programlarına öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlayacak.