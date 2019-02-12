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PAÜ standı Mali'de büyük ilgi gördü

Türkiye Maarif Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Eğitim Fuarı, Batı Afrika ülkesi olan Mali’de gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Eğitim Fuarı, Batı Afrika ülkesi olan Mali'de gerçekleştirildi. Türkiye'den üniversitelerin katıldığı fuarda tek devlet üniversitesi olarak yerini alan Pamukkale Üniversitesi büyük ilgi gördü.


Başkent Bamako'daki Maarif Okulları Kampüsü'nde düzenlenen fuarda Pamukkale Üniversitesi standı büyük ilgi gördü. Türkiye'den tek devlet üniversitesi olarak fuara katılan Pamukkale Üniversitesi ziyaretçilerini ağırladı. Fuara katılan öğrenciler ve velileri, Türkiye ve Pamukkale Üniversitesindeki eğitim imkanları hakkında bilgilendirildi. Hazırlanan materyallerle sunulan destekler de ziyaretçilere aktarıldı.


Pamukkale Üniversitesi doğayla iç içe olan yerleşkesi, öğrenci odaklı eğitim anlayışı, teknolojik araştırma merkezleri, kütüphane ortamı ve sosyal imkânlarıyla Malili öğrencilerin ilgi odağı oldu.

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