PAÜ Tanıtım Günleri 22 Nisan da başlıyor

Denizli'den yaklaşık 40 liseden gelecek olan, 22-26 Nisan 2019 tarihlerinde düzenleyeceği “PAÜ Tanıtım Günleri” programı ile ağırlayacak.

Tanıtım Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Üniversite tercih döneminde olan öğrenci adaylarına üniversite yaşamı ve meslek seçimi hakkında detaylı bilgi verileceği belirtildi.

PAÜ Tanıtım Günleri kapsamında üniversite adayları, PAÜ'nün sunduğu tüm akademik, kültürel ve sosyal olanakları, yerinde inceleyebilme imkânı bulacak. Ayrıca, Fakülte ve bölümlerin kuracakları tanıtım stantlarında, akademisyenlerle birebir iletişim kurma fırsatı da yakalayacaklar.

Etkinlik görevli rehberler eşliğinde panaromik yerleşke turu ile başlayacak. Yerleşke turunun ardından program, PAÜ tanıtım filmi gösterimi ve ardından tanıtım sunumları ile devam edecek. Sunumların ardından fakülte stant ziyaretleri ve öğrencilerin birim ziyaretler ile sona erecek.