PAÜ Tanıtım Günleri başladı

Denizli'den yaklaşık 40 liseden gelecek üniversite adaylarını hafta boyunca ağırlayarak geniş çaplı bir tanıtım yapmayı amaçlayan PAÜ Tanıtım Günleri, düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programda PAÜ tanıtım filmi izlendi ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru bir açılış konuşması yaptı. Öğrencilerin dört gün sürecek tanıtım gününde üniversite hakkında detaylı bilgiler edineceğini ifade eden Duru, “Hafta boyunca yaklaşık 40 okuldan 5 bin 500 öğrencimiz akademik birimlerimizi ziyaret edecek. Liselerimizde son sınıfta okuyan öğrencilerimizin sayısının 12 bin civarında olduğu düşünüldüğünde, bu sayı azımsanmayacak denli yüksek. Dileğimiz, sizleri PAÜ'de en iyi şekilde ağırlamak ve sorularınıza cevap bulmuş ve memnun bir şekilde okullarınıza yollamaktır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından program kısa tanıtım sunumu ile devam etti. Misafir öğrenciler, Rektörlük önü yeşil alanda kurulan fakülte stantlarını ziyaret edip ardından fakülteleri gezdi. 26 Nisan Cuma günü sona erecek PAÜ Tanıtım Günleri programı çerçevesinde, üniversite tercih döneminde olan aday öğrencilere üniversite yaşamı ve meslek seçimi hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanıyor.