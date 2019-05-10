PAÜ Teknokente'te GEKA destekli projenin tanıtımı yapıldı

Ş.'nin, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2018 Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı “TR32 Bölgesinin Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi için Kurulacak olan İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi” proje lansmanı Pamukkale Teknokent konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya PAÜ Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gürkan Semiz, KOSGEB Denizli Müdürü Aziz Acar, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yetkilileri, STK temsilcileri, Teknokent firmaları, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Teknokent bünyesinde yapılan Ar-Ge projeleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Küçükkaplan, 124'ü aktif olmak üzere toplamda 386 Ar-Ge projesinin bulunduğunu ve bu firmaların 2018 yılında 45 milyon TL ye ulaşan ciroya sahip olduğunu dile getirdi. Küçükkaplan aynı zamanda bu firmaların yaklaşık olarak 500 bin dolarlık ihracat yaptığının altını çizerek, Teknokent olarak amaçlarının üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve üniversitede üretilen bilgiyi sanayiye aktarmak olduğunu dile getirdi.

“Özgün tasarımlı ürün algısı bütün firmalara yayılmalı”

GEKA Genel Sekter Vekili Özgür Akdoğan ise Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ yönetiminde Pamukkale Üniversitesi ve Teknokent'in desteği ile uyumlu ve inovatif bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederken inovasyon, girişimcilik, yerli ürün ve yenilikçilik konularının bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli olduğunu, proje ile bu konularda ilerleme kaydedileceğini belirtti.

Tanıtım toplantısının son kısmında Rüzgar, proje kapsamında yapılacak olan faaliyetlerin, 2018 GEKA Fizibilite destek programı dahilinde gerçekleştirildiğini belirtti. Denizli'de 12 Ar-Ge merkezi ve 21 Tasarım Merkezi olduğunun altını çizen Rüzgâr, fizibilitenin hazırlanması esnasında bu merkezlerden de destek alınması gerektiğini belirtti. Projenin genel amacının; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde yüksek teknolojili ve özgün tasarımlı ürün çıktısı algısının TR32 bölgesindeki irili ufaklı tüm firmalara yayılmasının sağlanması olduğunu söyleyen Tayfun Rüzgar, projenin temel gerekçesinin ise Denizli başta olmak üzere TR32 bölgesinin Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyeti potansiyelinin tam olarak kullanılmasını sağlamak, bölgenin prototipleşme alt yapısını çıkarmak ve atıl halde bulunan alt yapıyı kullanılır hale getirmek olduğunu söyledi.

Tayfun Rüzgar'ın sunumun ardından soru-cevap kısmıyla program sona erdi.